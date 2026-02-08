إعلان

"WATCH IT" تطرح البوستر الدعائي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : نوران أسامة

03:36 م 08/02/2026

طرحت منصة "WATCH IT" البوستر الترويجي الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه في شهر رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

ويشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

