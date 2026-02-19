لبس نقاب وقتل خالته وسرق الذهب .. قرار من النيابة في جريمة "شارع زنين"

حبس ''لصين بولاق'' 15 يومًا في قضية قتل وسرقة ''سي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مندوب مبيعات و عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما باقتحام منزل مرتديين "نقاب"، وقتل خالته خنقًا، وتكبيل ابنتها، طالبة جامعية، بالحبال من أجل سرقة أموال ومشغولات ذهبية عن طريق الإكراه.

وواجهت النيابة العامة الشاهدة الأولى "إسراء" (المجني عليها) بالمتهمين "حسن" المعروف باسم "إسلام.إ"، وابن عمه "عماد.ع"، حيث تعرفت عليهما من خلال أصواتهما وأوصافهما وملابسهما.

وسط تواجد أمني مكثف، مثل المتهمان جريمتهما أمام فريق البحث الجنائي والنيابة العامة بعد اعترافهما بارتكاب الواقعة. وبدأ المتهمان بتمثيل كيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة محل الاتهام، باستخدام الأدوات التي أعدوها، مثل الحبال والأكياس البلاستيكية واللاصق.

وأكدت الشاهدة "إسراء" أن المشغولات الذهبية المضبوطة في حوزة المتهمين هي ذات المشغولات المملوكة لوالدتها المتوفاة، وتشمل غوايش، وأنسيال، إسورة، خواتم وسلاسل.

وأقر المتهمان باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق بالجيزة، بشأن الواقعة، حيث دبر المتهم الأول "إسلام" خطة للاستيلاء على أموال خالته كونه يمُر بضائقة مالية، فاستعان بنجل عمه "عماد"، وارتديا نقابين واستقلا "توكتوك"، ودلف منزل المجني عليها خالته "ناهد"، بعدما تأكد أنها تُقيم مع نجلتها "إسراء" بمفردهما.

وأكد المتهمان بالتحقيقات، أنهما دلفا شقة المجني عليها "هناء" بعدما فتحت لهما ابنتها "إسراء (طالبة جامعية) الباب، كونهما أدعيا انهما سُكان يقطنون جديد في العقار، إلا أنهما كمما فم الطالبة وقيدوها بحب ولاصق طبي وانتظار خروج "هناء" من المرحاض وانقض عليها خنقًا وسرقا الدهب ولاذا بالفرار.

وتابع المتهم الأول "إسلام" أنه بعدما ارتكب جريمته، عاد يبحث عن قاتل خالته، موضحًا أن آثار إصابية في الوجه كشفت الحقيقة.