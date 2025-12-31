حقيقة حذف منى زكي صورها مع أحمد حلمي من على انستجرام؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها صورًا جديدة أثناء تأديتها مناسك العمرة، ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم اختم هذا العام بما يفرح قلوبنا، ربنا اكرمني بعمرة ثانية، الحمد لله".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأصفر.

سميرة سعيد

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء توديعها العام الجاري، ونشرت سميرة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية وسط الثلوج، برفقة عائلتها.

نوليا مصطفى

شاركت الفنانة نوليا مصطفى جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة الشابة هدى المفتي على غلاف إحدى مجلات الموضة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورًا جديدة له، وظهر وسط أجواء الكريسماس، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها مع عائلتها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نيكول سابا

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها في نهاية عام 2025، وظهرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان جلد طويل وجريء، وتضع تاتو على ذراعيها وقدمها اليسرى.

هيفاء وهبي

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاحتفال بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا" الذي طرح مؤخرًا، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة.