سميرة سعيد تهنئ جمهورها بمناسبة العام الجديد

شروط حضور حفل تامر حسني وإليسا وتامر عاشور في ليلة رأس السنة

بين التعاطف واتهامات التريند.. كيف علق الجمهور على زفاف كروان مشاكل؟

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء توديعها العام الجاري.

ونشرت سميرة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية وسط الثلوج، برفقة عائلتها.

وعلقت الفنانة سميرة سعيد على الصور، وكتبت: "سنة تغلق بهدوء في مدينة إفران الرائعة، ولحظات تُحفظ في القلب، بين الثلج والعائلة، سنة سعيدة على الجميع".

وكان أحدث ظهور للفنانة سميرة سعيد من حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، الذي أُقيم الأسبوع الماضي.

ونشرت سميرة صورًا لها من داخل المدرجات، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان "زن"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين يتعرض لحادث سير

أحمد عبدالوهاب يتحدث عن صبحي خليل والد زوجته