على طريقتها الخاصة.. سميرة سعيد تستقبل عام 2026 مع عائلتها (صور)

كتب : نوران أسامة

11:27 ص 30/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة سميرة سعيد تودع عامة 2025 مع عائلتها (2)
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد تستمتع بعيد رأس السنة
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد في أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد وسط الثلوج
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد تهنئ جمهورها بمناسبة العام الجديد
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد وعائلتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد تودع عامة 2025 مع عائلتها (1)
  • عرض 9 صورة
    سميرة سعيد

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء توديعها العام الجاري.

ونشرت سميرة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية وسط الثلوج، برفقة عائلتها.

وعلقت الفنانة سميرة سعيد على الصور، وكتبت: "سنة تغلق بهدوء في مدينة إفران الرائعة، ولحظات تُحفظ في القلب، بين الثلج والعائلة، سنة سعيدة على الجميع".

وكان أحدث ظهور للفنانة سميرة سعيد من حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، الذي أُقيم الأسبوع الماضي.

ونشرت سميرة صورًا لها من داخل المدرجات، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان "زن"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سميرة سعيد عام 2026 إطلالة شتوية

