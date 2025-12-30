أسماء جلال تحتفل بعرض فيلم "إن غاب القط" بصورة مع قطتها.. صور

يارا السكري تشارك متابعيها صورًا جديدة مع كلبها

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من ظهورها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، حيث ظهرت بإطلالة شبابية "كاجوال".

مايا أشرف زكي

وجهت مايا التهنئة لوالدها الفنان أشرف زكي، نقيب نقابة المهن التمثيلية، التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورا تجمعهم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ملك حسن

ظهرت الفنانة الشابة ملك حسن، مرتدية الحجاب، بعد بحذف كل صورها القديمة،من على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، رفقة كلبها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

بوسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ضمن احتفالاتها بنهاية 2025 والكريسماس، وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورا جديدة من احتفالها بالكريسماس وقرب نهاية عام 2025، وذلك عبر حسابها على انستجرام، ظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية وسط أجواء احتفالية وورائها شجرة الكريسماس.

أسما شريف منير

تستعد أسما شريف منير لاستقبال عام 2026، بنشر صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بإطلالات شتوية مختلفة.

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي متابعيها على موقع "انستجرام"، صورًا من مسلسل "بطل العالم"، المقرر عرضه في شهر يناير المُقبل.

ياسمين صبري

اختتمت الفنانة ياسمين صبري عام 2025 بقضاء الإجازة في إحدى المدن الأوروبية التي تشتهر بسقوط الثلوج، ونشرت صورة لها داخل حمام السباحة بالقرب من الثلوج عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء متابعيها على موقع "انستجرام" أحدث صورة لها مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي.