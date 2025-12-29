تحدثت الفنانة هدى رمزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل والمعروض على قناة "صدى البلد 2"، عن مشوارها الفني.

وتحدثت عن فترة ارتداء الحجاب واعتزالها الفن، وعلاقتها بنجوم جيلها من الوسط الفني، وأسرار وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

وأكدت أن الحجاب لم يكن السبب وراء إعتزالها الفن، وأنها لم ترتد الحجاب بالشكل المتعارف عليه بل كانت تعتبر نفسها محتشمة وليست محجبة: "أنا مكنتش لابسة حجاب، ودايما بقول أنا محتشمة ولست محجبة وبقالي فترة مش لابسة الحجاب لأن ده ليه مواصفات".

وعن علاقتها بالشيخ محمد متولي الشعراوي، قالت: "لم يكن السبب وراء ارتدائي الحجاب وقلت قبل كده أني معرفوش خالص ولا عمري قابلته، وأنا مش من النوع اللي الشيخ يقولي أو مش يقولي لأن دي علاقة بيني وبين ربنا".

كما أوضحت الفنانة هدى رمزي، أنها كانت موفقة في اختيار أدوارها فهي كانت تضع شروط معينة وما يليق بمكانة والدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، مشيرة إلى أن حنفي الأبهة وجري الوحوش من أهم الأعمال الفنية التي لاقت نجاحاً كبيرا في مشوارها الفني.

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة هدى رمزي بفيلم "الصديقان" عام 1993، وشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: سمير صبري، أحمد عبدالوارث، سلوى عثمان، تأليف ماجدة خيرالله، إخراج حسن حافظ.

