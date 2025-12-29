إعلان

نادية الجندي تحتفل بالكريسماس بإطلالة شبابية

كتب : مروان الطيب

08:59 م 29/12/2025
شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورا جديدة من احتفالها بالكريسماس وقرب نهاية عام 2025، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية وسط أجواء احتفالية وورائها شجرة الكريسماس، وهنأت جمهورها ومتابعيها وكتبت: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسلام وأمن وأمان، بتمنالكم السعادة والصحة، وسنة سعيدة عليكم جميعاً إن شاء الله.. بحـبكم أوي أوي".

آخر مشاركات نادية الجندي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة نادية الجندي بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020 وسط عدد من نجمات الدراما، هن: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات تقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن.

نادية الجندي الكريسماس

