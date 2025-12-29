حفيدة شعبان عبدالرحيم تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها على كروان مشاكل.. صور

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورا جديدة من احتفالها بالكريسماس وقرب نهاية عام 2025، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية وسط أجواء احتفالية وورائها شجرة الكريسماس، وهنأت جمهورها ومتابعيها وكتبت: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسلام وأمن وأمان، بتمنالكم السعادة والصحة، وسنة سعيدة عليكم جميعاً إن شاء الله.. بحـبكم أوي أوي".

آخر مشاركات نادية الجندي الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة نادية الجندي بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020 وسط عدد من نجمات الدراما، هن: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات تقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن.

