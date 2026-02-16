رمضان 2026.. لقاء الخميسي تروج لمسلسل "روج أسود"
كتبت- منال الجيوشي:
02:25 ص 16/02/2026
روجت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لمسلسلها الرمضاني الجديد "روج أسود".
ونشرت لقاء الخميسي صورة للشخصية التي تجسدها بالمسلسل وتدعى "ملك".
وعلقت قائلة: "انتظروني في رمضان، مسلسل روج أسود على قناة النهار والمحور ومنصة viu، #شخصية ملك".
يذكر أن مسلسل "روج أسود" بطولة كلا من: رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، غادة طلعت، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.