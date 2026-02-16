رمضان 2026.. لقاء الخميسي تروج لمسلسل "روج أسود"

روجت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لمسلسلها الرمضاني الجديد "روج أسود".

ونشرت لقاء الخميسي صورة للشخصية التي تجسدها بالمسلسل وتدعى "ملك".

وعلقت قائلة: "انتظروني في رمضان، مسلسل روج أسود على قناة النهار والمحور ومنصة viu، #شخصية ملك".

يذكر أن مسلسل "روج أسود" بطولة كلا من: رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، غادة طلعت، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.