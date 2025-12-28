إعلان

بالصور| راجح داوود وعلي بدرخان يصلان جنازة داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

01:59 م 28/12/2025 تعديل في 02:00 م
    جنازة داوود عبدالسيد (1)
    جنازة داوود عبدالسيد (2)
    جنازة داوود عبدالسيد (4)

تصوير- محمود بكار:
تواجد في جنازة المخرج الكبير داوود عبدالسيد، التي تخرج من كنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة المخرج الكبير علي بدرخان، والموسيقار راجح داوود.
ووصل قبل قليل جثمان داوود عبدالسيد، إلى الكنيسة لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.
وشهد محيط الكنيسة تواجد أسرة الراحل، للمشاركة في وداعه الأخير، وخيم الحزن عليهم.
داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".
داوود عبدالسيد هو أحد أشهر المخرجين في مصر والعالم العربي، قدم للسينما عددًا من الأفلام الهامة، بينها: الصعاليك، الكيت كات، أرض الخوف، أرض الأحلام.

جنازة داوود عبدالسيد علي بدرخان راجح داوود

