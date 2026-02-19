

وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تسرع من إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية غير شرعي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني في كلمته بمجلس الأمن اليوم الخميس، أن ضم إسرائيل أرض من الضفة الغربية يعد جريمة، مشيرا إلى تهجير أكثر من 37 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية.

وأكد الصفدي أن السلام لن يتحقق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية وسورية ولبنانية، موضحا أن إسرائيل لا تريد تنفيذ قرار حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية الأردني بضرورة أن تتوقف خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر أن أكثر من 1500 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار و أكثر من 600 شهيد فلسطيني سقطوا جراء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب بضرورة أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وأن تنطلق عملية الإعمار، وفقا للغد.