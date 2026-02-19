إعلان

الصفدي: السلام لن يتحقق باستمرار احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وسورية ولبنانية

كتب : مصراوي

03:48 ص 19/02/2026

أيمن الصفدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تسرع من إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية غير شرعي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني في كلمته بمجلس الأمن اليوم الخميس، أن ضم إسرائيل أرض من الضفة الغربية يعد جريمة، مشيرا إلى تهجير أكثر من 37 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية.

وأكد الصفدي أن السلام لن يتحقق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية وسورية ولبنانية، موضحا أن إسرائيل لا تريد تنفيذ قرار حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية الأردني بضرورة أن تتوقف خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر أن أكثر من 1500 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار و أكثر من 600 شهيد فلسطيني سقطوا جراء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب بضرورة أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وأن تنطلق عملية الإعمار، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن الصفدي الأردن احتلال إسرائيل لفلسطين احتلال إسرائيل لأراض فلسطيني وزير الخارجية الأردني مجلس الأمن مجلس الأمن الوزارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأوقاف تنشر نص خطبة أول جمعة في رمضان 2026 (تفاصيل)
أخبار وتقارير

الأوقاف تنشر نص خطبة أول جمعة في رمضان 2026 (تفاصيل)
دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقناة النالقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقناة النالقلة

طفل بدون حركة وآخر يتنفس بصعوبة.. ماذا حدث في واقعة إسطوانات أسيوط؟
أخبار المحافظات

طفل بدون حركة وآخر يتنفس بصعوبة.. ماذا حدث في واقعة إسطوانات أسيوط؟
أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة