التقى المخرج والفنان مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY)، بسعادة السفير جورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2025 بمقر السفارة الروسية بالقاهرة.

جاء اللقاء في أعقاب المشاركة الروسية الناجحة في الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث قدم مسرح الدولة لمدينة سانت بطرسبرج الثقافية "مسرح المشاهدين الشباب أ.أ. بريانتسيف" عرضاً مسرحياً بعنوان "الجمال" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، والذي لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور المصري وأعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمؤسسات الثقافية الروسية، وتعزيز المشاركات الروسية في الدورات المقبلة من المهرجان، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الخبرات الفنية وورش العمل المتخصصة بين الفنانين المصريين والروس.

وأعرب الغرباوي عن تقديره العميق للمساهمات الروسية المتميزة في مجال التبادل الثقافي الدولي والفنون الأدائية، مؤكداً أن روسيا تمتلك تاريخاً مسرحياً عريقاً ومدارس فنية رائدة أثرت الحركة المسرحية العالمية، وأن التعاون مع المؤسسات الثقافية الروسية يمثل إضافة نوعية لمهرجان شرم الشيخ ويساهم في تعزيز الحوار الفني العالمي.