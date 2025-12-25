إعلان

قبل ساعات من إقامته.. تعديل جديد في حفل تووليت

كتب : مصطفى حمزة

12:12 م 25/12/2025

تووليت

يستعد مؤدي أغاني الراب تووليت، لتقديم حفله المقام في أرينا العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر.

وقامت الجهة المنظمة، بطرح فئات جديدة من التذاكر، للحجز الإليكتروني، وجاءت كالتالي، 1000، و 1750، و 3000 جنيه.

وجاء التعديل الجديد، بعد الإعلان عن بيع جميع التذاكر فئة 2500، وفتح الحجز على فئات 900، و1500 جنيه.

ويبدأ الحفل بفقرة الدي جيه لونزو، ويونج عمرو، وناصر، وذلك قبل صعود تووليت إلى المسرح لتقديم أغانيه.

يذكر أن الحفل، كان من المقرر إقامته يوم 5 مارس الماضي، قبل تأجيله وإقامته مساء اليوم الخميس.

تووليت حفل تووليت أغاني الراب

