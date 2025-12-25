إعلان

"الهدوء اختيار".. عبلة سلامة توجه رسالة لمنى زكي وأحمد حلمي

كتب : سهيلة أسامة

02:06 م 25/12/2025

تداولت عدد من المواقع شائعات خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنانة منى زكي عن زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد حذف "منى" صور لهما من حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بينما لم يقم أحمد حلمي بحذف أي صورة.

وتزامنًا مع هذه الشائعة، نشرت الإعلامية عبلة سلامة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورة رومانسية تجمع أحمد حلمي ومنى زكي، وعلّقت: "منى وحلمي، في وقت الضجيج، الهدوء اختيار، والاحترام موقف، والأخلاق بتبان من غير كلام، في عز العاصفة، فيه ناس بتختار تكون راقية وبس".

يُذكر أن الفنانة منى زكي يعرض لها فيلم "الست"، الذي يروي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

عبلة سلامة منى زكي أحمد حلمي

