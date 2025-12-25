إعلان

هكذا روّج أحمد السعدني للحلقات الجديدة من مسلسله "لا ترد ولا تستبدل"

كتب : سهيلة أسامة

12:49 م 25/12/2025

أحمد السعدني من-كواليس-لا-ترد-ولا-تستبدل

روّج الفنان أحمد السعدني للحلقات الجديدة من مسلسله "لا ترد ولا تستبدل"، وهي الحلقات السابعة والثامنة والتاسعة، على منصة "شاهد".

ونشر أحمد السعدني صورة تجمعه بالفنانين سارة خليل وحسن مالك، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بعوضة وحنان.. حلقات 7 و8 و9 على شاهد دلوقتي".

وحقق مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" نسب مشاهدة عالية منذ عرض أولى حلقاته، وحصد إشادات واسعة من الجمهور، خاصةً أنه يناقش قصصًا حقيقية لمرضى الفشل الكلوي، ويُسلّط الضوء على معاناتهم الإنسانية.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وصدقي صخر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وتأليف دينا نجو وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف.

أحمد السعدني مسلسل لاترد ولا تستبدل منصة شاهد

