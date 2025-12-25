تعرف على أحدث سعر لتذاكر حفل إليسا وتامر حسني وتامر عاشور في رأس السنة

كشفت الجهة المنظمة لمهرجان العاصمة الجديدة، عن تفاصيل الموجة الثالثة لتذاكر حفل الفنان تامر حسني، والمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب تامر عاشور، المقام بمناسبة رأس السنة، في أرينا العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

وطرحت الجهة المنظمة، الموجة الثالثة من التذاكر، للحجز الإلكتروني ، عبر منصة تذكرتي، وبلغت 750 جنيه، وذلك بعد طرح التذاكر فئات الموجات السابقة، وكانت 500 جنيه، و350 جنيه.

ويقوم بإحياء الحفل المطربة اللبنانية إليسا، و المطربين تامر حسني، وتامرعاشور، وفنان الألعاب النارية والضوئية أحمد عصام.