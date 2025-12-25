ساند الفنان حمزة العيلي الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد تداول صورة لها من العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، ظهرت خلالها جالسة في صالة العرض، وهو ما اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكًا لخصوصيتها.

وكتب حمزة العيلي عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "أختي وصديقتي الغالية، الفنانة والنجمة الراقية والمحترمة جدًا الأستاذة ريهام عبد الغفور، التي وبحق قدوة نتعلم منها مكارم الأخلاق والإنسانية ومحبة الناس ومحبة الله، والله يحب من أحب عباده".

وأضاف:" يا أساتذة يا كرام، نحن لا ندّعي الفضيلة، ولكننا فنانين ولسنا دعاة دين، والدين معاملة، والأعمال بالنيات، اللي بيتكلموا عن ريهام بسوء أو غيرها لا يعرفون هذه الإنسانة، ولا علاقتها بربنا وبالناس، دي ست لا تملك إلا سمعتها الطيبة وفنها المحترم، ما حدث معها فعل مشين ومخزٍ لفاعله، ويدل على انعدام الشرف والنخوة والنبل، وافتقاد الكثير من أساسيات الرجولة والأخلاق".

وتابع: "الحقيقة أن من أصابهم هذا السعار، واللهث وراء تصيد اللقطة أو اللحظة لتفجير التريند، وإضافة عناوين كاذبة، أصبحوا كثيرين، ومهنة الصحافة والإعلام بريئة منهم، هو فعل مخجل وقبيح ومريض، سواء في حفل أو عزاء، كما حدث من قبل مع الفيشاوي وغيره، وهذا هو الأسوأ على الإطلاق، فماذا بعد مصيبة الموت والحزن، رجاءً تحلّوا بالإنسانية والأخلاق والرقي، يا من تثيرون الفتن وتسعون للفضائح".

ووجة الشكر لنقابة المهن التمثلية، وكتب: "شكرًا لتدخل النقابة، واهتمام السيد النقيب أشرف زكي لوقف هذه المهازل وتقنينها، ووضع شروط وأحكام لممارستها إن كان ولا بد، وشكرًا لكل أصدقائنا الصحفيين والإعلاميين المحترمين، أصحاب القلم النزيه، والشرف، والأمانة الإنسانية قبل المهنية، ولكم خالص الاحترام والتقدير".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، أمس الأربعاء بيانًا جاء فيه معاقبة من تسبب في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، وأوضحت النقابة بأنه سيتم تفريغ الكاميرات لتحديد هوية من تسبب في الواقعة، وسيتم تقديم طلب للنيابة ويتوجه الموضوع للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

