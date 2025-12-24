خالد أنور وهاجر الشرنوبي في عزاء الماكيير محمد عبدالحميد (صور)

تصوير - أحمد مسعد:

وصل الفنان خالد أنور والفنانة هاجر الشرنوبي، منذ قليل لمسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء في الماكيير محمد عبدالحميد، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وقدم خالد أنور وهاجر الشرنوبي العزاء لأسرة الماكيير الراحل وابنه الفنان الشاب أحمد عبدالحميد.

وتوفي الماكيير محمد عبدالحميد، الثلاثاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عصر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور نجوم الفن.

يذكر أن، الماكيير محمد عبد الحميد كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.