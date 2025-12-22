بصحبة زوجها.. رنا رئيس تنشر صورًا من حفل زفاف بنتايك لاعب الزمالك

محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

"جيب قصير".. دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم طلقني مع كريم محمود عبد

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من حفل زفاف لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك محمود بنتايك.

ونشرت رنا صورًا لها من حفل الزفاف بصحبة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كما التقطت صورا مع العروسين.

عقد المغربي بنتايك قرانه على سندس ابنه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بحضور نجوم الفريق والمشاهير من الفن والرياضة.

توج بنتايك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، عقب الفوز على منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من عزاء د سمية الألفي بحضور نجلها عمر الفيشاوي

أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته