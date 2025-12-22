إعلان

بصحبة زوجها.. رنا رئيس تنشر صورًا من حفل زفاف بنتايك لاعب الزمالك

كتب : معتز عباس

06:49 م 22/12/2025
    رنا رئيس باطلالة انيقة
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته
    رنا رئيس وزوجها
    رنا رئيس باطلالة انيقة
    رنا رئيس باطلالة انيقة

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من حفل زفاف لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك محمود بنتايك.

ونشرت رنا صورًا لها من حفل الزفاف بصحبة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كما التقطت صورا مع العروسين.

عقد المغربي بنتايك قرانه على سندس ابنه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بحضور نجوم الفريق والمشاهير من الفن والرياضة.

توج بنتايك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، عقب الفوز على منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

رنا رئيس رنا رئيس وزوجها زفاف بنتايج محمود بنتايك

