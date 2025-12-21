إعلان

كارولين عزمي: "أنا بحب العيلة ونفسي أتجوز"

كتب : معتز عباس

08:38 م 21/12/2025

كارولين عزمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وذلك في لقاء عبر برنامج "عرب وود".

وقالت كارولين: "والله نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العيلة ربنا يبعت صاحب النصيب لسه مفيش حاجة".

آخر أعمال كارولين عزمي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، وميرنا نور الدين، وعرض في رمضان الماضي.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. نجوم مسلسل "السوق الحرة" يحتفلون بانطلاق التصوير

تطورات الحالة الصحية لعازف العود هشام عصام بعد تعرضه لحادث سير

كارولين عزمي الزواج آخر أعمال كارولين عزمي مسلسل فهد البطل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية