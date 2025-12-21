كارولين عزمي: "أنا بحب العيلة ونفسي أتجوز"

كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وذلك في لقاء عبر برنامج "عرب وود".

وقالت كارولين: "والله نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العيلة ربنا يبعت صاحب النصيب لسه مفيش حاجة".

آخر أعمال كارولين عزمي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، يارا السكري، وميرنا نور الدين، وعرض في رمضان الماضي.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. نجوم مسلسل "السوق الحرة" يحتفلون بانطلاق التصوير

تطورات الحالة الصحية لعازف العود هشام عصام بعد تعرضه لحادث سير