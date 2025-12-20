كتبت- منى الموجي:

نعى النجم محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الفنانة سمية الألفي، والتي غادرت عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر.

ونشر صبحي صورة الراحلة معلقا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت اليوم الفنانة الجميلة صديقتي الغالية سمية الألفي.. لن أنسى دورك معي في مسلسل رحلة المليون (نسمة).. دعواتي لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وأدعو الله أن يلهم أسرتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان.

كان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف عن موعد ومكان تشييع جنازة النجمة الكبيرة سمية الألفي.

وقال منير في تصريح خاص لـ"مصراوي": تُشيع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال: الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.