تصدرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن حلت ضيفة في بودكاست "عندي سؤال" تقديم محمد قيس، وتحدثت لأول مرة عن أسباب طلاقها من المنتج كميل أبي خليل.

ويعرض موقع مصراوي في هذا التقرير 20 صورة جمعت الثنائي خلال فترة زواجهما، مستعرضًا أبرز اللحظات التي جمعتهما.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني تشمل: "بردانة أنا", "خايفة أنام"، "متلخبطة"، "العمر واحد"، وغيرها من الأعمال الفنية.

