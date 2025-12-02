إعلان

بعد طلاقها… 20 صورة جمعت ماريتا الحلاني بزوجها كميل أبي خليل

كتب : نوران أسامة

04:27 م 02/12/2025
تصدرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن حلت ضيفة في بودكاست "عندي سؤال" تقديم محمد قيس، وتحدثت لأول مرة عن أسباب طلاقها من المنتج كميل أبي خليل.

ويعرض موقع مصراوي في هذا التقرير 20 صورة جمعت الثنائي خلال فترة زواجهما، مستعرضًا أبرز اللحظات التي جمعتهما.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني تشمل: "بردانة أنا", "خايفة أنام"، "متلخبطة"، "العمر واحد"، وغيرها من الأعمال الفنية.

ماريتا الحلاني عاصي الحلاني كميل أبي خليل

