دعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، لمواجهة ما وصفته بالخذلان المؤلم، بالصبر، وذلك بالتزامن مع تجديد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، التأكيد على وجود شبهات فساد في ملف الإسكان، الذي تتولى الإشراف عليه.

وقامت نادية مصطفى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر تعليق، كتبت فيه: "إعْلَم أن الدنيا ستكسرك كسراً موجعاً يليق بها .. وأن الناس ستخذلك خذلاناً مؤلماً يليق بهم .. فاصبر ولا تجزع لأن الجبار سيجبرك جبراً عظيماً يليق به .. فاستند بظهرك على بابه واترك ما أهمك في يدِ رحمنٍ رحيم ولا تشكو إلا إليه".

وتابعت :"واعلم أن الله يُدافِع عن صَاحِب النيَّة النَّقية، ولو لم يَطلبْ، ويمنحَهُ مِن حيث لا يحتسِبُ موطِنَ نصرِ وراحَة".

وأختتمت :" فاللهُمَّ ارزُقنا نوايا خالِصة .. تُرضيك وتكونَ لنَا نجَاةً ..والسلام على من استودع الله قلبه".

وكانت المطربة نادية مصطفى، قد أكدت في بيان موجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، أنها أول من طالبت بإحالة ملف الإسكان إلى النيابة العامة، وذلك ردا على الجدل الذي أثارته تأكيدات النقيب الفنان مصطفى كامل، عن وجود شبهات فساد في الملف.