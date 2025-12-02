رحمة حسن بـ"لوك جديد" بدون مكياج من أحدث ظهور (صور)

نشرت الفنانة رحمة حسن صور جديدة لها من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام".

ظهرت رحمة في الصور بإطلالة "كاجوال بسيطة" وبدون ماكياج، وسط إعجاب جمهورها ومتابعيها بجمالها اللافت.



آخر أعمال رحمة حسن

كانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022 بطولة كوكبة من نجوم الدراما هم شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فرح، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق لطفي.

تدور أحداث "إيجار قديم"، في إطار درامي اجتماعي، يعود رمزي لمنزل والده القديم، بعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

على الجانب الآخر كانت آخر مشاركات رحمة حسن على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عودة عمر التهامي بعد غياب 28 عامًا، من إيطاليا إلى مصر حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة، ناهيك عن وجود بنك كائن في الدور اﻷرضي للعمارة، وحين يحاول عمر إقناع أصحاب البنك بمغادرة العمارة، رفضوا وحينئذ يقرر سرقة البنك.

