إعلان

رحمة حسن بـ"لوك جديد" بدون مكياج من أحدث ظهور (صور)

كتب : مروان الطيب

10:00 م 02/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رحمة حسن بالأبيض والأسود
  • عرض 5 صورة
    رحمة حسن من أحدث ظهور على
  • عرض 5 صورة
    الفنانة رحمة حسن
  • عرض 5 صورة
    رحمة حسن على انستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة رحمة حسن صور جديدة لها من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام".

ظهرت رحمة في الصور بإطلالة "كاجوال بسيطة" وبدون ماكياج، وسط إعجاب جمهورها ومتابعيها بجمالها اللافت.


آخر أعمال رحمة حسن

كانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022 بطولة كوكبة من نجوم الدراما هم شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فرح، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق لطفي.

تدور أحداث "إيجار قديم"، في إطار درامي اجتماعي، يعود رمزي لمنزل والده القديم، بعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

على الجانب الآخر كانت آخر مشاركات رحمة حسن على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عودة عمر التهامي بعد غياب 28 عامًا، من إيطاليا إلى مصر حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة، ناهيك عن وجود بنك كائن في الدور اﻷرضي للعمارة، وحين يحاول عمر إقناع أصحاب البنك بمغادرة العمارة، رفضوا وحينئذ يقرر سرقة البنك.

اقرأ أيضا:

بوستر"طلقني" لـ دينا الشربيني وكريم يُثير الجدل.. كيف علق الجمهور؟

شيرين رضا: الحب بيخلص بعد الزواج

رحمة حسن لوك جديد بدون مكياج أحدث ظهور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض