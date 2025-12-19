روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل النجمة أنغام المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض استعدادا لحفلات الكريسماس.

ونشر تركي البوستر الرسمي للحفل عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، والحفل بعنوان "ليلة الحب صوت مصر أنغام" والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر الجاري.

تركي آل الشيخ يرد على انتقادات فيلم "الست"

ونفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم "الست" وذلك ردا على الانتقادات التي يرددها البعض بالرغم من تحقيق العمل نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي وعمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

