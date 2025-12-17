أكرم ألفي: مصر تجاوزت خطر الانفجار السكاني وتواجه الآن تباطؤا

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، أن علينا أن نعلن انتصارنا في معركة الانفجار السكاني، خاصة أن مصر عانت سنوات طويلة من تزايد النمو السكاني بشكل كبير.

وقال ألفي في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "ظل معدل النمو السكاني أكثر من 3% من عدد السكان لعدد طويل من السنوات، وهو ما كان عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية"، مشيرًا إلى أن مصر زادت خلال الفترة من 2010 إلى 2015 أكثر من 14 مليون طفل.

وأضاف ألفي: "وفق الأعداد الموجودة للسكان، تجاوزنا فكرة الانفجار السكاني"، مشيرًا إلى أن الانفجار السكاني يعني عدم القدرة على توفير الخدمات للأطفال المولودين، كما أن الخدمات في جميع الدول حتى المتقدم منها تدريجية.

وفي نفس السياق، أكد ألفي عدم وجود فكرة الانهيار السكاني في مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية تدل على أن هناك تباطؤًا سكانيًا.