علق الفنان وائل عبدالعزيز على تأهل منتخبي المغرب والأردن لنهائي كأس العرب 2025.

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": تأهلت المغرب والأردن بمدرب مغربي الأصل وهاردلك للسعودية والإمارات لعبوا حلو ولا عزاء للمنتخب المصري اللي ميستاهلش الذهاب للبطولة، وإلى نهائي كأس العرب مع ماتش جامد جدا".

تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس العرب بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 3/0، بينما حقق الأردن الفوز على السعودية بنتيجة 1/0 وتأهل لنهائي البطولة نفسها.

يذكر أن منتخب مصر خرج من دور المجموعات بعد حصوله على نقطتين ليصبح في المركز الثالث ويفشل في التأهل للأدوار الاقصائية.

