"بنحبك ومعاك لآخر المشوار".. هالة صدقي تدعم محمد صلاح بعد أزمته مع "ليفربول"

كتب : نوران أسامة

11:21 ص 14/12/2025

هالة صدقي

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة دعم لنجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك عقب أزمته الأخيرة مع ناديه.

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو لمحمد صلاح من إحدى مبارياته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ملك وهيفضل ملك، والتجربة البسيطة دي هتكبره أكتر وأكتر، والأيام بينا. محمد صلاح لاعب عالمي وحيد، أسطورة من أساطير الكرة العالمية، واحد بس اسمه مو صلاح، بنحبك وهنفضل معاك لآخر المشوار".

هالة صدقي عبر إنستجرام

ويواجه محمد صلاح أزمة مع المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة ليدز يونايتد، إلى جانب استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم قائد منتخب مصر في أزمته الأخيرة، من بينهم حسن الرداد، محمد إمام، أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، باسم يوسف، وشريف رمزي.

هالة صدقي محمد صلاح ليفربول

