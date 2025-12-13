أصغر من العروسة.. رقص زوجة هنيدي من حفل زفاف ابنتها فريدة

عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

بالفيديو.. رقص نور عمرو دياب مع مدربها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

تستعد النجمة العالمية كاردي بي لإحياء حفلا غنائيا في الرياض، ضمن مشاركتها بفعاليات "ساوندستورم".

نشرت كاردي بي مقطع فيديو من كواليس استعدادتها للحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله مرتدية فستان أسود وحجاب وكتبت: "مرحبا المملكة العربية السعودية".

كما نشرت مقطع فيديو آخر ظهرت خلاله وهي تركض على التريد ميل وكتبت: "قلت لكم انني مستعدة للجولة في أي وقت وأي مكان، هل حصلتم على التذاكر".

وحازت الفيديوهات على إعجاب جمهورها ومتابعيها في الشرق الأوسط وعلقوا: "مجنونة، حلال، شيخة كاردي".

وكان آخر ما طرحته النجمة كاردي بي هي أغنية بعنوان "Err Time" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

يعد مهرجان ساوندستورم هو أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة ويقام سنوياً في شهر ديسمبر بالرياض، ويشارك به نخبة من ألمع نجوم الغناء من حول العالم، وسط توافد الآلاف من جمهورهم ومحبيهم.

اقرأ أيضا:

دارين حداد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها.. والنجوم يهنئونها

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور