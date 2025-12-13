إعلان

النجمة العالمية كاردي بي تخطف الأنظار بالحجاب استعدادا لحفلها في الرياض

كتب : مروان الطيب

11:55 م 13/12/2025
    كاردي بي تستعد لحفلها في الرياض
    كاردي بي تثير الجدل في الرياض
    كاردي بي من أحدث ظهور في الرياض
    كاردي بي بالحجاب من أحدث ظهور في الرياض
    النجمة العالمية كاردي بي

تستعد النجمة العالمية كاردي بي لإحياء حفلا غنائيا في الرياض، ضمن مشاركتها بفعاليات "ساوندستورم".

نشرت كاردي بي مقطع فيديو من كواليس استعدادتها للحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله مرتدية فستان أسود وحجاب وكتبت: "مرحبا المملكة العربية السعودية".

كما نشرت مقطع فيديو آخر ظهرت خلاله وهي تركض على التريد ميل وكتبت: "قلت لكم انني مستعدة للجولة في أي وقت وأي مكان، هل حصلتم على التذاكر".

وحازت الفيديوهات على إعجاب جمهورها ومتابعيها في الشرق الأوسط وعلقوا: "مجنونة، حلال، شيخة كاردي".

وكان آخر ما طرحته النجمة كاردي بي هي أغنية بعنوان "Err Time" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

يعد مهرجان ساوندستورم هو أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة ويقام سنوياً في شهر ديسمبر بالرياض، ويشارك به نخبة من ألمع نجوم الغناء من حول العالم، وسط توافد الآلاف من جمهورهم ومحبيهم.

كاردي بي الرياض انستجرام كاردي بي السعودية

