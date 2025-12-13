أصغر من العروسة.. رقص زوجة هنيدي من حفل زفاف ابنتها فريدة

نشرت نور ابنة النجم عمرو دياب صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نور في الصور بإطلالة شبابية أنيقة وكانت الصور على طريقة السيلفي.

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله في وصلة رقص مع مدرب الرقص ياسين رشدي، وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب متابعيها.

وعلقوا: "بنحبك، جميلة أوي، صور حلوة، طبيعية، منورة دايما".

نور عمرو دياب تشارك في احتفالات بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاركت نور ابنة النجم عمرو دياب في في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهد حضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة في كافة المجالات، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بيوم يشهده التاريخ.

نشرت نور صورة لها مع مدربها وهما يرقصان ولكن هذه المرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهر وهما يرقصان بالزي الفرعوني.

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.

حفلات عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا يوم 5 ديسمبر في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، وقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

