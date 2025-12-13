أحدث جلسة تصوير جريئة لـ مايا دياب من حفلها الغنائي في دبي

شاركت المطربة مايا دياب متابعيها صورًا من حفلها الغنائي الذي أقيم أمس في مدينة دبي.

ونشرت مايا صورًا ولقطات من حفلها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية "جمبسوت" لامع خطف أنظار المتابعين.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين علقوا، كالتالي: "جمالك يا قلبي"، "أيقونة العرب"، "جميلة مايا دياب"، "حفلاتك تجنن"، "دكتورة في المزيكا"، "روعة أوي".

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني

وتعرضت مايا دياب لهجوم وانتقادات كثيرة بعدما دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

