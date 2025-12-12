كشفت الفنانة إنجي شرف خلال الأيام الماضية عن إصابتها في ذراعها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت إنجي: "الحمد لله على كل شيء، إصابة في ذراعي، بس ربنا ستر، ادعوا لي والنبي".

تواصل موقع "مصراوي" مع الفنانة إنجي شرف وعن تطورات حالتها الصحية قالت: "الحمد لله اتردت الدكتور رد لي دراعي، وواخده دور البرد العادي".

وعن موعد عرض مسلسل "فندق خمس هموم" قالت: "خلص من بدري والمسلسل مش هيتذاع في مصر هو إنتاج ليبي مصري وهيتعرض في ليبيا مش في مصر".

كواليس مسلسل "فندق 5 هموم"

تدور الأحداث في إطار كوميدي داخل فندق سياحي كبير، حيث تنشأ العديد من العلاقات الإنسانية المختلفة بين نزلاء وموظفي الفندق، والتي تؤدي لحدوث العديد من المواقف والأحداث اليومية المختلفة فيما بينهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد صيام، عيد سعيد، بشير الغنيم، حسام داغر، علاء مرسي،تأليف عبد الباسط الجارد، إخراج حسن السيد.

آخر أعمال إنجي شرف في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إنجي شرف بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" وشاركت ضمن أبطال حكاية "حكاية روليت" وشارك ببطولة المسلسل نخبة من النجوم هم أيتن عامر، دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، نضال الشافعي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، معتز حسام وآخرين.

