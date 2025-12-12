إعلان

عرض فيلم “بُكرا “ في نادي سينما المرأة… عندما يتقاطع الماضي مع الغد

كتب : مصراوي

09:00 ص 12/12/2025

عرض فيلم "بُكرا " في نادي سينما المرأة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، و يتم عرض الفيلم الروائي الطويل بُكرا في أمسية سينمائية تجمع بين الخيال والتشويق وتطرح سؤالًا وجوديًا: هل يمكن تغيير الغد دون دفع ثمن الماضي؟

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة مصرية تعيش في دبي وتتواصل بشكل غامض مع رجل من زمن مختلف عبر لابتوب قديم، لتقودها الرسائل إلى سلسلة من الأحداث التي تكشف أسرارًا لم يكن أحد مستعدًا لمواجهتها، في رحلة تجمع بين حاضر يتفكك وماضٍ يعود للحياة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد سمير وشريف العجمي وآية حلمي وأشرف الشرقاوي وهشام عادل ومحمد كمال ومحمد نهاد وسالم العامري ومهدي بوخريص ووصال بن فضل وريما وعائشة زكي، ويظهر الدكتور أشرف زكي كضيف شرف.

الفيلم من سيناريو وحوار محمد بركات ومحمد سمير، ومدير التصوير مهدي عون، وتصوير يوسف الملاح، وستايلست إيمان حسب الله، وماكير نور الهدى العابد، ومكساج Mix Art Studio، وإنتاج Puzzle Studio.

وتقام فعاليات العرض يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

المركز القومي للسينما عرض فيلم بكرا في نادي سينما المرأة فيلم بكرا فعاليات نادي سينما المرأة الفيلم الروائي الطويل بكرا

