11 صورة لـ هند صبري وعليا بهات في حفل تكريمهما من "جولدن جلوب" بمهرجان البحر الأحمر

كتب : منى الموجي

05:10 م 11/12/2025
أقيم مساء أمس الأربعاء على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حفل جولدن جلوب، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".

وفي بيان صحفي، قالت هيلين هوني، رئيسة جوائز "جولدن جلوب": "يسعدنا أن نقدم جائزة عمر الشريف للفنانة والممثلة الداعمة للأعمال الإنسانية هند صبري، التي تعكس أعمالها الفنية قوة السينما العربية وأثرها العالمي، في ظل تسليط الضوء على الإرث الفني العريق الذي تركه الفنان المصري الراحل عمر الشريف الذي يُعد من أبرز صناع ورواد السينما المصرية".

وتابعت "كما يسرّنا أن نقدم للممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات جائزة جولدن جلوب هورايزن، احتفاءً بأثرها الكبير في السينما العالمية وتأكيدًا على مكانة المنطقة المتنامية كوجهة بارزة تلعب دورًا ملحوظًا في صناعة الأفلام السينمائية والمحتوى التليفزيوني على الساحة العالمية."

هند صبري عليا بهات مهرجان البحر الأحمر السينمائي حفل جولدن جلوب نجوم الفن

