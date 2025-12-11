إعلان

"طلتك حلوة".. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في مهرجان البحر الأحمر

كتب : سهيلة أسامة

10:53 ص 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ليلى زاهر فستان أنيق
  • عرض 4 صورة
    ليلى زاهر بفستان فضي أنيق خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر (2)
  • عرض 4 صورة
    ليلى زاهر تخطف الأنظار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار فور وصولها إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ارتدت فستان طويل لامع باللون الفضي الداكن، ونسّقت معه حقيبة صغيرة، ومجوهرات بسيطة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج هادئ.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات: "إيه الحلاوة دي ما شاء الله قمر يا لولي"، "منورة الدنيا كلها يا وش الخير"، "طلتك دايمًا حلوة"، "اللؤلؤة ليلى".

يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر كانت حضرت مؤخرًا حفل جوائز "The Best"، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة.

اقرأ أيضًا:

هدى المفتي تُعلن عن مفاجأة ببرنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا

عمرو يوسف يوجه رسالة لـ محمد صلاح .. ماذا قال؟

ليلى زاهر مهرجان البحر الأحمر السينمائي اللون الفضي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد قرار الفيدرالي.. سعر الذهب بمصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس