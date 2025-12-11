"فستان طويل ولامع".. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير ونجمات الفن يعلقن

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار فور وصولها إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ارتدت فستان طويل لامع باللون الفضي الداكن، ونسّقت معه حقيبة صغيرة، ومجوهرات بسيطة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج هادئ.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات: "إيه الحلاوة دي ما شاء الله قمر يا لولي"، "منورة الدنيا كلها يا وش الخير"، "طلتك دايمًا حلوة"، "اللؤلؤة ليلى".

يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر كانت حضرت مؤخرًا حفل جوائز "The Best"، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة.

