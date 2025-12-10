هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وشاركت جمهورها ومتابعيها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين بإطلالة أنيقة وبسيطة، وارتدت فستان أسود طويل بقصة "الأوف شولدر"، ونسّقت معه مكياج بني هادئ أبرز ملامحها.

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "عالمية"، "الفستان روعة"، جميلة"، "طلة أميرات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

