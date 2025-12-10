إعلان

"عالمية".. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

كتب : سهيلة أسامة

03:20 م 10/12/2025
    إطلالة نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير
    نادين نجيم بمكياج أنيق
    نادين نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور (2)
    إطلالة نادين نجيم
    نادين نجيم في أحدث ظهور (2)
    نادين نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور (3)

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وشاركت جمهورها ومتابعيها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين بإطلالة أنيقة وبسيطة، وارتدت فستان أسود طويل بقصة "الأوف شولدر"، ونسّقت معه مكياج بني هادئ أبرز ملامحها.

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "عالمية"، "الفستان روعة"، جميلة"، "طلة أميرات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

نادين نسيب نجيم جلسة تصوير اطلالة نادين نسيب نجيم

