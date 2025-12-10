أعادت الفنانة مي عز الدين نشر منشور مؤثر تذكرت من خلاله والدتها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتب مي عز الدين: "طول ما أمك جنبك يبقى إنت مخسرتش أي حاجة في الدنيا".

يُذكر أن مي عز الدين خطفت الأنظار مؤخرًا بعد نشر صورة جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور على حسابها الرسمي، وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور.

كما أعلنت مي عز الدين عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه في رمضان 2026، وظهرت في الصورة مع صناع العمل: هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، ريم سامي، عماد زيادة، مرقس عادل، كريم عفيفي، المنتجة مها سليم، والسيناريست محمد سليمان.

