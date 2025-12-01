"بكواليس من حفل الزفاف".. ثراء جبيل تحتفل بعيد زواجها الأول

خضعت الفنانة نور إيهاب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نور في الصور مرتدية اطلالتين مختلفتين، إحداها كانت بفستان جرئ وجذاب خطف به الأنظار.

والإطلالة الثانية كانت بملابس كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات نور إيهاب الفنية

كانت آخر مشاركات نور إيهاب الفنية بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تفاقم الخلافات بين هند وزوجها فاروق ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.

أعمال تنتظر عرضها نور إيهاب قريبا

تشارك الفنانة نور إيهاب النجم ياسر جلال بطولة مسلسل "للعدالة وجه اخر" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أروى جودة محمد علاء، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

