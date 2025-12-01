"بكواليس من حفل الزفاف".. ثراء جبيل تحتفل بعيد زواجها الأول

خطفت عارضة الأزياء العالمية، جورجينا رودريجيز الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

نشرت جورجينا الصور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة رياضية داخل طائرتها الخاصة، والتقطت العديد من الصور على متنها.

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله مرتدية فستان أسود جذاب خلال توجهها لحضور إحدى الفعاليات.

لقاء جورجين بالرئيس دونالد ترامب

كشفت جورجينا خطيبة لاعب نادي النصر السعودي، وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، عن كواليس مقابلتهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرت صورا من المقابلة عبر حسابها، كما أعاد كريستيانو نشر نفس الصور وكتب: " شكراً سيدي الرئيس على دعوتكم الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمتموه لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا، كل منا لديه ما يقدمه، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

جورجينا تشارك بأسبوع الموضة في باريس

وكان آخر ظهور لجورجينا في فرنسا، وشاركت في أسبوع الموضة في باريس وظهرت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة التي خطفت بها الأنظار.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

آخر مشاركات جورجينا الفنية

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

اقرأ أيضا:

يسرا المسعودي تتعرض لعملية نصب خلال تصوير مسلسل "غبار المجد"

شيرين رضا: الحب بيخلص بعد الزواج