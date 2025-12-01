من داخل طائرتها الخاصة.. جورجينا تخطف الأنظار من أحدث ظهور

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي.



ونشرت "نجمة الجماهير" صورها بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية مرتدية جاكت جلد طويل.



وعلق المتابعين على الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأسود يليق بك و بنجوميتك"، "وردة الباطنية"، "ما شاء الله عليكي"، "يا جمالو يا دلاله"، "جميلة الجميلات".



آخر أعمال نادية الجندي



وحصلت نادية الجندي على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.



آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.



