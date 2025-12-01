تعرف على شروط حضور حفل أنغام في بانوراما الأهرامات اليوم

دخلت الفنانة شيرين رضا، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حديثها عن الحب والزواج.

وتحدثت شيرين رضا، خلال ظهورها في برنامج "عندك وقت مع عبلة"، مع الإعلامية عبلة سلامة، المذاع عبر قناة mbc مصر.

وقالت: "الحب بالنسبة ليا بيخلص بعد الجواز، ومابيفضلش على حاله أبدا، واللي بيبقى بين الزوجين الصداقة والعشرة الطيبة بعد الانفصال".

وعن الخيانة وتجاربها، قالت: "اتخدعت كتير وما بحبش أحط حد فى اختبارات قبل ما أديله ثقتي، وببدأ علاقاتي كلها من الزيرو".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، تزوجت مرتين، وأول أزواجها كان النجم عمرو دياب، وانتهى الزواج بالطلاق في عام 1992، وأنجبا ابنتهما نور.

وانفصلت شيرين رضا، عن ثاني أزواجها سلطان كمال أدهم، بعد عام من الزواج.

