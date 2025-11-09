بدء عزاء والد الفنان محمد رمضان بمسجد الشرطة

محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

تصوير- إسلام فاروق

بدأ منذ قليل، عزاء والد الفنان محمد رمضان، وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء

ويتلقى الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان، عزاء والدهما الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بمسجد الشرطة

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة