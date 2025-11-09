"ماء الأرز واللبان الدكر".. منى زكي تكشف سر جمالها (فيديو)

كشفت الفنانة منى زكي عن سر جمالها والحفاظ على نضارة بشرتها خلال لقائها في برنامج "عندك وقت مع عبلة".

وقالت منى: "بقعد 40 دقيقة قدام المراية بغسل وشي الأول، وبعدين بحط ماء رز بعمله في البيت كتونر للبشرة، بنقع الأرز وأسيبه 24 ساعة في التلاجة".

وأضافت: "وبعدين بحط زيت لبان الدكر مع زيت أفوكادو، وكل ده أثناء ما بعمل مساج، وأنا متابِعة كذا برنامج لتمارين الوجه".

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية كان فيلم "رحلة 404"، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وبطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، وجيهان الشماشرجي.









تنتظر منى زكي طرح فيلمها "الست" الذي تجسد خلاله سيرة (كوكب الشرق) أم كلثوم، إخراج مروان حامد، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، كما تنتظر أيضا عرض فيلمها مع النجم محمد هنيدي "الجواهرجي".



اقرأ أيضًا:



طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي





"المسار الأزرق" يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي





"ملكة جمال".. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود في أحدث جلسة تصوير





صورة - عصام السقا بالجلابية الصعيدي: "العالم بيحسدنا عليها وجزء من ملامحنا"



