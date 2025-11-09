إعلان

"ماء الأرز واللبان الدكر".. منى زكي تكشف سر جمالها (فيديو)

كتب : نوران أسامة

02:27 م 09/11/2025

منى زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة منى زكي عن سر جمالها والحفاظ على نضارة بشرتها خلال لقائها في برنامج "عندك وقت مع عبلة".

وقالت منى: "بقعد 40 دقيقة قدام المراية بغسل وشي الأول، وبعدين بحط ماء رز بعمله في البيت كتونر للبشرة، بنقع الأرز وأسيبه 24 ساعة في التلاجة".

وأضافت: "وبعدين بحط زيت لبان الدكر مع زيت أفوكادو، وكل ده أثناء ما بعمل مساج، وأنا متابِعة كذا برنامج لتمارين الوجه".

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية كان فيلم "رحلة 404"، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وبطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، وجيهان الشماشرجي.




تنتظر منى زكي طرح فيلمها "الست" الذي تجسد خلاله سيرة (كوكب الشرق) أم كلثوم، إخراج مروان حامد، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، كما تنتظر أيضا عرض فيلمها مع النجم محمد هنيدي "الجواهرجي".


اقرأ أيضًا:


طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي

"المسار الأزرق" يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

"ملكة جمال".. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود في أحدث جلسة تصوير

صورة - عصام السقا بالجلابية الصعيدي: "العالم بيحسدنا عليها وجزء من ملامحنا"

منى زكي سر جمالها نضارة بشرتها عندك وقت مع عبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر