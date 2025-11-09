منى زكي: لما بسافر لبنتي لي لي بطبخلها وباخد حواوشي ولحمة

كشفت الفنانة منى زكي عن الأكلات التي تحرص على حملها معها عند السفر لزيارة ابنتها "لي لي" التي تتواجد خارج البلاد، وذلك خلال لقائها في برنامج "عندك وقت مع عبلة".

وقالت منى زكي: "لما بروح أزور لي لي باخد معايا حواوشي بفرزه، وعرق لحمة باردة، دول حاجتين سهلين، ولما بروح عندها بقعد أطبخلها".

يذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكي السينمائية، فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

وتنتظر منى طرح فيلمها "الست" الذي تجسد فيه سيرة (كوكب الشرق) أم كلثوم، إخراج مروان حامد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، كما تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" والذي يجمعها من جديد بالنجم محمد هنيدي.

