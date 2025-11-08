فيلم "صف تاني" لـ عمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك الفيلم القصير صف تاني للمخرج عمرو عابد في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‎ وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مشاركته في كتابة مسلسل موعد مع الماضي، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.