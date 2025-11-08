إعلان

فيلم "صف تاني" لـ عمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : منى الموجي

11:13 ص 08/11/2025

الصف التاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشارك الفيلم القصير صف تاني للمخرج عمرو عابد في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‎ وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مشاركته في كتابة مسلسل موعد مع الماضي، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

Amr Abed

عمرو عابد مهرجان القاهرة السينمائي عماد إسماعيل دعاء حمزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)