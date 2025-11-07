بفستان أحمر جريء.. آية سليم تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد رحيله.. 20 صورة للمؤلف أحمد عبدالله مع نجوم السينما المصرية

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة آية سليم الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" الذي أقيم مساء أمس الخميس بحضور أبطاله وفريق العمل.

ونشرت آية سليم صور من حضورها العرض الخاص عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أحمر جرئ وجذاب خطفت به الأنظار.

وكتب آية سليم على الصور: " السلم و الثعبان 2،‏ العرض الخاص في الرياض، متحمسة اوي تشوفوا الفيلم و متأكدة انه هيعجبكم، ‏‎١١/١١ في كل السينمات".

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

يتناول الجزء الثاني العلاقات الإنسانية والعاطفية برؤية عصرية حديثة من خلال رحلة شخصيتي "أحمد وملك" اللتين تعكسان نبض الجيل الحالي.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الفنانة آية سليم تشارك الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

