إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورًا جديدة من حفلها الأخير بإندونيسيا، الذي أقيم أول أمس الأربعاء، ونشرتها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانًا جريئًا باللون اللبني.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بجلسة تصوير جريئة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستانًا أسود.

نادية الجندي

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في مدينة وهران بالجزائر، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

يمنى طولان

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نانسي صلاح

خضعت الفنانة نانسي صلاح لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللونين الأسود والذهبي.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبدالحليم بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.