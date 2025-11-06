أول تعليق من مايان السيد على شائعة ارتباطها (فيديو)

تحدثت الفنانة مايان السيد عن شائعة ارتباطها التي تم تداولها مؤخرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حلت مايان ضيفة على كاميرا برنامج "عرب وود" وقالت: "أنا أصلا نزل عليا إشاعات كتير من أول ما بدأت، من أول إشاعة خالد أنور وأنا متعودة عادي، هما عايزين يفرحوا بيا، إن شاء الله تفرحوا بيا يا رب".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعة ارتباط الفنانة مايان السيد بالفنان الشاب عمر رزيق بعد ظهورهما معا على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

مايان وعمر يشاركان في بطولة فيلم "ولنا في الخيال حب" الذي من المقرر طرحه قريبا، ويشاركهما البطولة الفنان أحمد السعدني، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

يذكر أن مايان السيد يعرض لها بالسينمات حاليا فيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم.

اقرأ أيضا:

تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبدالله

حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"