بالصور.. تشييع جنازة السيناريست أحمد عبدالله بحضور نجوم الفن

كتب : نوران أسامة

01:00 م 06/11/2025
    الصور الأولى من صلاة الجنازة على المؤلف الراحل أحمد عبدالله
    أشرف زكي وصبري فواز يؤدون صلاة الجنازة على الراحل أحمد عبدالله
    أشرف زكي وصبري فواز يؤدون صلاة الجنازة على الراحل أحمد عبدالله (2)
    أحمد السبكي وعمرو عبد الجليل من جنازة الراحل أحمد عبدالله
    تشييع جثمان المؤلف الراحل أحمد عبدالله (1)

شُيّعت منذ قليل جنازة السيناريست الراحل أحمد عبد الله من مسجد السراج المنير، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

وحرص على الحضور كل من الفنان محمد لطفي، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، والفنان صبري فواز، والمخرج كريم السبكي.

ويُعد المؤلف الراحل أحمد عبد الله من أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، منها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

