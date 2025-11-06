بالصور.. تشييع جنازة السيناريست أحمد عبدالله بحضور نجوم الفن



شُيّعت منذ قليل جنازة السيناريست الراحل أحمد عبد الله من مسجد السراج المنير، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

وحرص على الحضور كل من الفنان محمد لطفي، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، والفنان صبري فواز، والمخرج كريم السبكي.

ويُعد المؤلف الراحل أحمد عبد الله من أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، منها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان جنازة المؤلف أحمد عبدالله





10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق





آمال ماهر تطرح "خذلني" بعد إعلان إعلامي لبناني عن زواجها



