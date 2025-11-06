كشفت مصدر مقرب، عن موعد ومكان جنازة وعزاء السيناريست الراحل أحمد عبدالله، والذي توفي مساء يوم الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاما.

وذكر المصدر، أنه من المقرر إقامة جنازة الراحل أحمد عبدالله غدا الخميس من مسجد السراج في حي الدقي، وإقامة العزاء في مسجد الشرطة يوم السبت المقبل.

توفي منذ قليل السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بحسب ما أعلنه المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع "انستجرام".

كما نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، السيناريست الكبير أحمد عبد الله، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية مؤثرة، أثرى خلالها السينما المصرية بالكثير من الأعمال البارزة. لقد كان للراحل إسهامات واضحة في السينما المصرية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة.

اشتهر السيناريست الراحل أحمد عبدالله بالعديد من الأعمال السينمائية الهامة، منها: "الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية المميزة.

