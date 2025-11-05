كشف الفنان طارق شريف كواليس بدايات الملحن عمرو مصطفى، مشيرًا إلى أنه كان السبب في انطلاقته ومعرفته بنجوم الوسط الفني، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب.

وقال طارق شريف خلال بودكاست "كاسيت" مع مصطفى حمدي: "ولا أي حد، أنا بعد ربنا اللي اكتشفته وأنا اللي عرفته بالدنيا كلها، وكان ليا صديق اسمه بكر عنده كشك في الدقي، قالي الولد ده ملحن وكل يوم ماسك الجيتار، وعايزك تشوفه، وبالصدفة رُحت له وقابلته، وقلت له إني بحضر الألبوم بتاعي، وجه معايا البيت واشتغل، وبقى يقعد عندي كتير، ووقتها كنت مع طارق مدكور، وكنا بنعمل أغنية حلوين عينيها".

وتابع: "بدأت أعرّفه على طارق مدكور، وحميد الشاعري، وعادل عمر، وبقى صديق بيروح ويجي، بعدها عادل عمر خده وعرّفه على عمرو دياب، وهناك كانت انطلاقته الحقيقية بعد ما عمل خليك فاكرني".

وأضاف شريف: "اللي عايز أقوله والناس لازم تعرفه إن بدايته كانت معايا أنا، وبعد ربنا أنا اللي عرفته بالناس كلها، وفي الوقت ده الدخول للأسماء دي كان صعب جدًا".



يذكر أن الفنان طارق شريف قدّم عددًا من الأعمال الغنائية، من أبرزها أغنيات "أنا قلبي ارتاح" و"ليالي" و"ماتغيبش يا قمر".

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين داخل الكنيسة المصرية في أمريكا: "تحيا مصر وأهلها في كل مكان"





تعرف على موعد عرض فيلم "الشاطر" على منصة "يانجو بلاي"





حمادة هلال يهنئ ابنته راما بعيد ميلادها.. ماذا قال؟



